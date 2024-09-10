Кержаков назвал сильнейшего центрального защитника в КПЛ

Бывший тренер «Кайрата» Александр Кержаков считает Александра Мартыновича сильнейшим защитником в казахстанской Премьер-лиге.

– В «Кайрате» Мартынович во всех матчах входил в топ-3 по скорости на спринтах. На десяти-пятнадцати метрах Мартынович – очень быстрый игрок по меркам Казахстана. И, на мой взгляд, в целом самый сильный центральный защитник в лиге.