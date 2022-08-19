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Мартынович рассказал, как уговаривал Сперцяна подождать приглашения в сборную России

19 августа 2022, 09:57

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее игравший за «Краснодар», вспомнил, как уговаривал полузащитника Эдуарда Сперцяна дождаться вызова в сборную России.

— Эдик Сперцян — талант, у него есть все качества. И в Европе может играть. И с мячом хорош, и обвести может — очень силен.

— Пригодился бы сборной России? Это упущение РФС?

— Конечно, пригодился бы. Расскажу инсайд. Сперцяна почему-то не вызывали в молодежную сборную. И это было странно: на тренировках он прекрасно выглядел. Да, где-то не хватало мяса: маленький, щуплый был. Но видно было: растет.

Сборы в Испании, ужинаем в ресторане. Ко мне подходит Эдик: «Саша, что делать? Меня зовут в сборную Армении». Я говорю: «Потерпи, тебя обязательно вызовут в сборную России. Вижу ведь, как все идет». Он в ответ: «Как? Меня даже в молодежку не вызывают, я там не нужен».

«Полгода-год, и все станет на свои места. Хочешь играть на больших турнирах — надо выбрать Россию. Правда, играя за сборную Армении, ты быстрее попадешься на глаза».

— Сперцян — главный кандидат в «Краснодаре» на отъезд в Европу?

— Сергей Николаевич сейчас хочет по максимуму сохранить ребят в команде. Писали, что Эдик получал предложения из других чемпионатов. Но этот год он точно остается здесь. А дальше? Он имеет армянский паспорт, играет за сборную.

Учитывая, как все сложилось, у Эдика больше шансов уехать. Ведь ребята из России сейчас персоны нон-грата.

  • 22-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • За основную команду он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
  • В составе сборной Армении у хавбека 2+1 в 12 играх.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Мартынович Александр Сперцян Эдуард
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