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    Мартынович назвал сильнейшего вратаря в России: «Он может заиграть в топ-клубах Европы»

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о бывшем одноклубнике по «Краснодару» Матвее Сафонове.

    – Сафонов — сильнейший на своей позиции в России?

    — Однозначно. Смотрели игру с «Факелом»? Что он там вытворял!

    — Какие качества выделяешь в Матвее?

    — Уверенность в себе. Знает, что может. Допускает ошибки, но допускает уверенно. И это в своем молодом возрасте. Особо не переживает. У него характер именно что вратаря. Что-то отчебучит на тренировке — и ладно: извинится и едет дальше.

    Мы бегаем до потери пульса, рубимся — Мотя же легко все переживает. Большой плюс. На него не повлияли ошибки, срывы. Ну, были и были. Все ошибаются. Сафонов это в голову не берет, думает о следующей игре.

    — Каким видишь его будущее?

    — В принципе, это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе. А что он может сделать это в топ-клубах — бесспорно.

    — Ты бы поставил в свою команду Сафонова, не Акинфеева?

    — Я — да.

    • Сафонов – самый дорогой игрок «Краснодара» (16 миллионов евро).
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9277

      R_a_i_n 1 час назад

      Сафонов действительно выделяется качественно.

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