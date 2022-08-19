Мартынович назвал сильнейшего вратаря в России: «Он может заиграть в топ-клубах Европы»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о бывшем одноклубнике по «Краснодару» Матвее Сафонове.

– Сафонов — сильнейший на своей позиции в России?

— Однозначно. Смотрели игру с «Факелом»? Что он там вытворял!

— Какие качества выделяешь в Матвее?

— Уверенность в себе. Знает, что может. Допускает ошибки, но допускает уверенно. И это в своем молодом возрасте. Особо не переживает. У него характер именно что вратаря. Что-то отчебучит на тренировке — и ладно: извинится и едет дальше.

Мы бегаем до потери пульса, рубимся — Мотя же легко все переживает. Большой плюс. На него не повлияли ошибки, срывы. Ну, были и были. Все ошибаются. Сафонов это в голову не берет, думает о следующей игре.

— Каким видишь его будущее?

— В принципе, это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе. А что он может сделать это в топ-клубах — бесспорно.

— Ты бы поставил в свою команду Сафонова, не Акинфеева?

— Я — да.