Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», раскрыл подробности ухода всех легионеров из краснодарского клуба весной.

– Как уезжали легионеры?

– Триггером стал отъезд главного тренера (Даниэля Фарке – прим. «Бомбардира»).

– Говорили, зачинщиком был Крыховяк.

– Изнутри команды я не видел, чтобы было так. Гжегож уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа.

Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.

– С ними понятно. Но тот же Газинский недоумевал: зачем уезжали Кайо, Рамирес, чтобы летом вернуться? Что мешало спокойно и честно доиграть сезон?

– Может, у них был разговор с руководством о финансах. Это все-таки немаловажно. Обычно как: получает легионер зарплату, покупает доллары-евро и выводит. А тут что с этими деньгами делать, даже если они придут?

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло.

Не нужно питать иллюзий насчет того, что РПЛ много кто смотрит. Хотя мне, допустим, чемпионат России иногда интереснее, чем Италии. Он как-то ближе, много знакомых людей, своя среда. Да и «Урал» с «Нижним» иногда могут такое устроить, что вообще.