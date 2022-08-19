Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

19 августа 2022, 07:36

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», раскрыл подробности ухода всех легионеров из краснодарского клуба весной.

– Как уезжали легионеры?

Триггером стал отъезд главного тренера (Даниэля Фарке – прим. «Бомбардира»).

– Говорили, зачинщиком был Крыховяк.

– Изнутри команды я не видел, чтобы было так. Гжегож уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа.

Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.

– С ними понятно. Но тот же Газинский недоумевал: зачем уезжали Кайо, Рамирес, чтобы летом вернуться? Что мешало спокойно и честно доиграть сезон?

– Может, у них был разговор с руководством о финансах. Это все-таки немаловажно. Обычно как: получает легионер зарплату, покупает доллары-евро и выводит. А тут что с этими деньгами делать, даже если они придут?

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло.

Не нужно питать иллюзий насчет того, что РПЛ много кто смотрит. Хотя мне, допустим, чемпионат России иногда интереснее, чем Италии. Он как-то ближе, много знакомых людей, своя среда. Да и «Урал» с «Нижним» иногда могут такое устроить, что вообще.

Еще по теме:
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю 2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Мартынович Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
5
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
10
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+