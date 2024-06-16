«Кайрат» Кержакова заинтересован в игроке «Рубина»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович может перебраться в «Кайрат».
По сведениям источника, «Кайрат» хочет видеть в своей команде 36-летнего Александра Мартыновича. Казахстанский клуб предложил игроку контракт на 1,5 года.
- Александр Мартынович представляет цвета «Рубина» с 2022 года. Всего в майке казанского коллектива защитник провел 48 поединков. В них он сумел отметиться 3 голами и оформить 1 ассист. Этим летом у Мартыновича заканчивается трудовое соглашение с «Рубином».
- Кайрат, возглавляемый Александром Кержаковым, имеет в своем активе 18 очков и располагается на 2-й строчке. На 1 месте по дополнительным показателям находится «Актобе».