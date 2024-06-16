«Кайрат» Кержакова заинтересован в игроке «Рубина»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович может перебраться в «Кайрат».

По сведениям источника, «Кайрат» хочет видеть в своей команде 36-летнего Александра Мартыновича. Казахстанский клуб предложил игроку контракт на 1,5 года.