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    Мартынович раскрыл мотивацию Дзюбы играть в РПЛ

    Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Урала» Александр Мартынович объяснил стремление Артема Дзюбы продолжать карьеру в чемпионате России.

    • В сентябре нападающий присоединился к «Акрону».
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

    «Нисколько не удивлeн, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артeма. Какие вопросы?

    У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-лиге, чтобы побить рекорд Лоськова.

    На него в любом случае был бы большой спрос. Например, позвали бы в «Кайрат», – сказал Мартынович.

    • Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 231 забитый мяч.
    • Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (162+98) отстает на 6 баллов.
    • По поводу погони Дзюбы за Лоськовым на этой неделе вышла версия с альтернативным подсчетом голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 09:33
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