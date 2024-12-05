Мартынович раскрыл мотивацию Дзюбы играть в РПЛ

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Урала» Александр Мартынович объяснил стремление Артема Дзюбы продолжать карьеру в чемпионате России.
- В сентябре нападающий присоединился к «Акрону».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
«Нисколько не удивлeн, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артeма. Какие вопросы?
У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-лиге, чтобы побить рекорд Лоськова.
На него в любом случае был бы большой спрос. Например, позвали бы в «Кайрат», – сказал Мартынович.
- Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола с 233 голами. У Дзюбы 231 забитый мяч.
- Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионата России по голевым действиям (120+145). Артем (162+98) отстает на 6 баллов.
- По поводу погони Дзюбы за Лоськовым на этой неделе вышла версия с альтернативным подсчетом голевых действий.