Мартынович: «За «Краснодар» болеет большая часть России»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал успехи команды в том сезоне.

«Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход.

Мы все ждeм, когда они шагнут вперeд на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды.

Очень ждeм, что у «Краснодара» всe получится», – сказал Мартынович.