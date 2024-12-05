Мартынович: «За «Краснодар» болеет большая часть России»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал успехи команды в том сезоне.
«Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход.
Мы все ждeм, когда они шагнут вперeд на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды.
Очень ждeм, что у «Краснодара» всe получится», – сказал Мартынович.
- «Краснодар» набрал 38 очков в 17 турах РПЛ.
- У команды сейчас 3-матчевая серия без побед в чемпионате.
- Следующий соперник – «Локомотив» (8 декабря).
- Южане отстают на 1 очко от лидирующего «Зенита».