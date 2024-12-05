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    Мартынович: «За «Краснодар» болеет большая часть России»

    Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал успехи команды в том сезоне.

    «Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход.

    Мы все ждeм, когда они шагнут вперeд на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды.

    Очень ждeм, что у «Краснодара» всe получится», – сказал Мартынович.

    • «Краснодар» набрал 38 очков в 17 турах РПЛ.
    • У команды сейчас 3-матчевая серия без побед в чемпионате.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (8 декабря).
    • Южане отстают на 1 очко от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 10:47
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    Комментарии (8)
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    FaTeK1945ru
    1733388193
    ...действительно,особенно когда ОН играет против Зенита и Спартака.
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    crf575757
    1733388684
    Что за глупости! Никто за этот "клуб иностранцев" и костоломов (Черников) не болеет.кроме разве что самих жителей.
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    Дубина
    1733389156
    Кому эти коровы нужны кроме своих болел??
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1733391291
    Да ну на! Болеет за Быков некоторая часть с юга и только.
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    Айболид
    1733394974
    "стоеросовна" за весь хрюшатник бомбит )
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    Иван Петров 1986
    1733395775
    Кто это тебе сказал - не будь недоумком.
    Ответить
    FWSPM
    1733398251
    А мы думали что за Зенит. Как так то?
    Ответить
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