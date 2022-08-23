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    Грэгори Каннингэм - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Грэгори
    Фамилия Каннингэм
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1991 (32 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    27'
    18.02.2023 1' - 90' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
    21'
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