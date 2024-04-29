Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Грэгори Каннингэм - статистика

Голуэй Юнайтед
31 января 1991 (35)
#8 | Защитник
183 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
11
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
0 : 3
29.04.2024
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
20.04.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Саутгемптон
3 : 0
16.04.2024
Престон
39' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
0 : 1
13.04.2024
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
4 : 1
09.04.2024
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
0 : 0
06.04.2024
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.04.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Престон
3 : 0
29.03.2024
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
16.03.2024
Престон
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Престон
1 : 2
09.03.2024
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
0 : 0
02.03.2024
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
0 : 3
23.02.2024
Престон
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
2 : 2
17.02.2024
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
2 : 1
14.02.2024
Мидлсбро
9' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
0 : 2
10.02.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
3 : 2
03.02.2024
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 1
21.01.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
2 : 0
13.01.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
2 : 0
01.01.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
0 : 1
29.12.2023
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Престон
2 : 1
26.12.2023
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
12.12.2023
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
0 : 0
09.12.2023
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Престон
0 : 2
01.12.2023
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
1 : 0
28.10.2023
Престон
1' - 32'
18'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
2 : 2
25.10.2023
Саутгемптон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
21.10.2023
Миллуолл
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
07.10.2023
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лестер
3 : 0
04.10.2023
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
0 : 4
30.09.2023
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
1 : 1
23.09.2023
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 1
19.09.2023
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
2 : 1
16.09.2023
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
0 : 2
02.09.2023
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
2 : 1
26.08.2023
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
19.08.2023
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
2 : 1
12.08.2023
Сандерленд
Был в запасе
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+