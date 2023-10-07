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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Престон
Ипсвич Таун - Престон: обзор матча 07 октября 2023
Ипсвич Таун
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
4 : 2
Завершен
Престон
18'
К. Чаплин
35'
Б. Уильямс
45+1'
Н. Бродхед
78'
О. Хатчинсон
27'
М. Фрекьяер-Йенсен
52'
Б. Уайтмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Престон
ГОЛ! 4:2!
О. Хатчинсон
78'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
75'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
75'
70'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
65'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
64'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
64'
52'
ГОЛ! 3:2!
Б. Уайтмэн
46'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
А. Брауне
46'
Замена
Л. Миллар
️️️️
М. Осмайич
46'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Р. Брэди
ГОЛ! 3:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. Херст
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Уильямс
35'
31'
Желтая карточка
А. Брауне
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
26'
Замена
П. Бауэр
️️️️
Д. Уотмоу
22'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
ГОЛ! 1:0!
К. Чаплин
Пас отдал
Л. Дэвис
18'
8'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
8
Сэм Морси
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
3
Kian Best
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
33
Уильямс
3
Дэвис
8
Морси
8
Чаплин
15
Берджесс
26
Вулфенден
7
Бернс
21
Луонго
3-4-2-1
28
Вудман
6
Линдсэй
6
Уотмоу
8
Каннингэм
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
11
Брэди
18
Осмайич
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
7
Бернс
19
19
7
Бернс
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
6
Уотмоу
5
Бауэр
5
Бауэр
6
Уотмоу
8
Брауне
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
8
Брауне
11
Брэди
14
Холмс
14
Холмс
11
Брэди
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
17
Миллар
17
Миллар
18
Осмайич
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Престон
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Kian Best
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Kian Best
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ипсвич Таун - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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