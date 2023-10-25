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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Саутгемптон
Престон - Саутгемптон: обзор матча 25 октября 2023
Престон
25.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
52'
М. Осмайич
55'
Б. Поттс
33'
К. Уокер-Питерс
90+6'
Ч. Эванс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Саутгемптон
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ч. Эванс
Желтая карточка
Г. Каннингэм
90'
+1
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Холмс
88'
82'
Замена
К. Алькарас
️️️️
А. Армстронг
Желтая карточка
Л. Миллар
80'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
У. Кин
75'
72'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ф. Даунс
57'
Замена
К. Сулемана
️️️️
С. Эдози
57'
Замена
С. Армстронг
️️️️
У. Смоллбоун
ГОЛ! 2:1!
Б. Поттс
Пас отдал
М. Осмайич
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Осмайич
52'
Замена
М. Осмайич
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
46'
46'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
45'
+1
Желтая карточка
Г. Базуну
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
У. Смоллбоун
22'
Желтая карточка
У. Смоллбоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Милутин Осмайич
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
16
Джейден Мегома
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
3-4-2-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
8
Каннингэм
44
Поттс
8
Брауне
14
Холмс
8
Уайтмэн
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
4-1-2-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
27
Холгейт
5
Беднарек
14
Бри
19
Чарльз
12
Смоллбоун
4
Даунс
23
Эдози
10
Армстронг
19
Адамс
14
Холмс
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
18
Осмайич
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
17
Эванс
17
Эванс
18
Кин
12
Смоллбоун
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Смоллбоун
10
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
10
Армстронг
4
Даунс
10
Фрейзер
10
Фрейзер
4
Даунс
23
Эдози
7
Сулемана
7
Сулемана
23
Эдози
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Престон
Саутгемптон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Джейден Мегома
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Джейден Мегома
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Престон - Саутгемптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
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