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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 19 сентября 2023
Престон
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
51'
К. Белик (АГ)
67'
М. Осмайич
46'
Д. Стэнсфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бирмингем Сити
89'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Белик
89'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
О. Бурк
82'
Замена
С. Хоган
️️️️
К. Андерсон
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
М. Осмайич
78'
72'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
72'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
И. Суньич
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
69'
Желтая карточка
М. Осмайич
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Осмайич
Пас отдал
А. Брауне
67'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
А. Маккэнн
52'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Уотмоу
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Белик
51'
Желтая карточка
Д. Уотмоу
48'
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стэнсфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
6
Уотмоу
8
Маккэнн
4
Ледсон
14
Холмс
8
Брауне
44
Поттс
17
Миллар
18
Осмайич
4-2-1-3
26
Радди
16
Драме
28
Сэндерсон
13
Лонг
45
Лонгело
26
Суньич
5
Белик
23
Миеси
21
Андерсон
7
Бурк
28
Стэнсфилд
8
Маккэнн
16
Хьюз
16
Хьюз
8
Маккэнн
6
Уотмоу
11
Брэди
11
Брэди
6
Уотмоу
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
18
Осмайич
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
5
Белик
20
Гарднер
20
Гарднер
5
Белик
26
Суньич
7
Бакуна
7
Бакуна
26
Суньич
7
Бурк
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бурк
21
Андерсон
25
Хоган
25
Хоган
21
Андерсон
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
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