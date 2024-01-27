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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Престон
Миллуолл - Престон: обзор матча 27 января 2024
Миллуолл
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Престон
5'
З. Флемминг
33'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Престон
90'
+5
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Желтая карточка
З. Флемминг
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Вудман
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Нисбет
77'
72'
Замена
А. Брауне
️️️️
Р. Ледсон
70'
Желтая карточка
Р. Ледсон
63'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Э. Риис
63'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Миллар
Замена
К. Де Норре
️️️️
Д. Хонимэн
59'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Б. Митчелл
59'
56'
Желтая карточка
Д. Стори
Желтая карточка
Д. Хонимэн
51'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Р. Лонгман
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Поттс
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Д. Хонимэн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
(К)
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
3-2-2-2-1
20
Шаркич
5
Танганга
45
Хардинг
5
Купер
23
Брайан
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
16
Митчелл
9
Флемминг
47
Лонгман
15
Нисбет
3-3-2-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Уайтмэн
4
Ледсон
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Миллар
17
Риис
18
Кин
10
Хонимэн
24
Де Норре
24
Де Норре
10
Хонимэн
16
Митчелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Митчелл
47
Лонгман
11
Эсс
11
Эсс
47
Лонгман
15
Нисбет
21
Обафеми
21
Обафеми
15
Нисбет
17
Миллар
11
Брэди
11
Брэди
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
4
Ледсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Ледсон
17
Риис
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Риис
Остались в запасе
Миллуолл
Престон
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Миллуолл - Престон
2
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
19
6
Офсайды
1
5
Количество передач
501
386
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.29
Матчи команд
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Миллуолл
- : -
28.11.2026
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Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
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Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
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07.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
Нью-Дэн
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