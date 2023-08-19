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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 19 августа 2023
Шеффилд Уэнсдэй
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Престон
49'
Л. Линдсэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ледсон
88'
Замена
N. Mawene
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Э. Флетчер
️️️️
L. Gregory
77'
77'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Холмс
77'
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
K. Best
Замена
К. Патерсон
️️️️
Х. Дельгадо
72'
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Мусаба
72'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Линдсэй
Пас отдал
K. Best
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
30
Kian Taylor
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Felipe
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
3-1-3-2-1
32
Васкес
27
4
Диаби
14
Фамево
44
Диаби
2
Палмер
7
10
Беннэн
15
Дельгадо
49
Мусаба
19
3-5-1-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
4
Ледсон
3
14
Холмс
8
Брауне
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
15
Дельгадо
13
Патерсон
13
Патерсон
15
Дельгадо
49
Мусаба
23
Гассама
23
Гассама
49
Мусаба
19
11
Флетчер
11
Флетчер
19
3
6
Уотмоу
6
Уотмоу
3
29
Фрекьяер-Йенсен
7
7
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Холмс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
1
Cameron Dawson
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Kian Taylor
ЦП
24
Felipe
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Kian Taylor
ЦП
24
Felipe
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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