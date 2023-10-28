Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 28 октября 2023
Халл Сити
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Престон
68'
Д. Филоджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Престон
Замена
Р. Винагре
️️️️
Д. Филоджин
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
K. Best
Замена
С. Кристи
️️️️
А. Траоре
80'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
77'
76'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Миллар
76'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Ледсон
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Эйнга-Локило
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Филоджин
Пас отдал
Д. Гривз
68'
60'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Д. Холмс
59'
Желтая карточка
Б. Поттс
55'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Д. Эйнга-Локило
46'
32'
Замена
K. Best
️️️️
Г. Каннингэм
32'
Замена
М. Осмайич
️️️️
У. Кин
18'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Милутин Осмайич
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
14
Сери
10
Траоре
11
Филоджин
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
19
Делап
3-5-1-1
28
Вудман
6
Линдсэй
8
Каннингэм
14
Стори
44
Поттс
8
Брауне
14
Холмс
4
Ледсон
8
Уайтмэн
17
Миллар
18
Кин
11
Филоджин
19
Винагре
19
Винагре
11
Филоджин
10
Траоре
29
Кристи
29
Кристи
10
Траоре
98
Эйнга-Локило
5
Доэрти
5
Доэрти
98
Эйнга-Локило
17
Миллар
11
Брэди
11
Брэди
17
Миллар
8
Каннингэм
3
3
8
Каннингэм
4
Ледсон
7
Вудберн
7
Вудберн
4
Ледсон
18
Кин
18
Осмайич
18
Осмайич
18
Кин
14
Холмс
17
Эванс
17
Эванс
14
Холмс
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Халл Сити - Престон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Престон
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+