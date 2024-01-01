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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Престон
Сандерленд - Престон: обзор матча 01 января 2024
Сандерленд
01.01.2024, понедельник, 15:30
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 0
Завершен
Престон
10'
А. Притчард
44'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Престон
Замена
Э. Майенда
️️️️
Д. Беллингем
85'
Замена
Й. Селт
️️️️
А. Притчард
85'
80'
Замена
Э. Риис
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
А. Ба
️️️️
Н. Русин
76'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
А. Алезе
70'
67'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Ч. Эванс
67'
Замена
У. Кин
️️️️
А. Маккэнн
ГОЛ! 2:0!
Н. Русин
Пас отдал
Д. Кларк
44'
39'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
ГОЛ! 1:0!
А. Притчард
Пас отдал
П. Эква
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
34
Алезе
32
Хьюм
17
Эква
6
Нил
10
Притчард
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
31
Русин
3-4-2-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
8
Брауне
8
Маккэнн
44
Поттс
8
Уайтмэн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Миллар
17
Эванс
34
Алезе
12
Пембеле
12
Пембеле
34
Алезе
10
Притчард
3
Селт
3
Селт
10
Притчард
31
Русин
31
Ба
31
Ба
31
Русин
7
Беллингем
12
Майенда
12
Майенда
7
Беллингем
17
Эванс
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Эванс
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Риис
17
Риис
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Маккэнн
18
Кин
18
Кин
8
Маккэнн
Остались в запасе
Сандерленд
Престон
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Сандерленд - Престон
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
541
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.53
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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