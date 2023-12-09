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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Престон
Норвич Сити - Престон: обзор матча 09 декабря 2023
Норвич Сити
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Престон
88'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Э. Хьюз
88'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Яннулис
81'
79'
Желтая карточка
Д. Стори
76'
Желтая карточка
Ч. Эванс
Замена
К. Фишер
️️️️
Д. Стейси
72'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
О. Эрнандес
71'
63'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Л. Миллар
Замена
Д. Роу
️️️️
К. Фасснахт
56'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Э. Барнс
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
3-4-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
3
Стейси
8
Сара
32
Нуньес
23
МакЛин
16
Фасснахт
11
Эрнандес
33
Айда
35
Барнс
4-4-1-1
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
6
Уотмоу
14
Стори
8
Брауне
44
Поттс
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
17
Миллар
17
Эванс
3
Стейси
35
Фишер
35
Фишер
3
Стейси
35
Барнс
20
Гиббс
20
Гиббс
35
Барнс
13
Яннулис
77
Плахета
77
Плахета
13
Яннулис
11
Эрнандес
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Эрнандес
16
Фасснахт
99
Роу
99
Роу
16
Фасснахт
16
Хьюз
11
Брэди
11
Брэди
16
Хьюз
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
17
Миллар
14
Холмс
14
Холмс
17
Миллар
Остались в запасе
Норвич Сити
Престон
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Норвич Сити - Престон
2
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
3
5
Офсайды
1
0
Количество передач
268
179
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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