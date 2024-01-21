Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 21 января 2024
Лидс
21.01.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Престон
6'
Д. Джеймс
90+4'
Ж. Пироэ (П)
2'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Престон
Замена
М. Жозеф
️️️️
Ж. Рюттер
90'
+8
Замена
Л. Купер
️️️️
К. Саммервил
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Пироэ
90'
+4
90'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
86'
Желтая карточка
Л. Стюарт
Желтая карточка
П. Бэмфорд
85'
85'
Желтая карточка
Р. Ледсон
83'
Желтая карточка
Д. Корнелл
77'
Замена
Л. Стюарт
️️️️
Э. Риис
77'
Замена
А. Брауне
️️️️
Л. Миллар
77'
Замена
Р. Брэди
️️️️
У. Кин
Желтая карточка
Х. Фирпо
76'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Г. Камара
76'
Замена
С. Бирам
️️️️
Х. Фирпо
76'
70'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
Желтая карточка
Ж. Рюттер
67'
62'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Желтая карточка
К. Саммервил
38'
34'
Желтая карточка
А. Маккэнн
8'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Х. Фирпо
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Л. Миллар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
(К)
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Престон
22
James Pradic
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
3-1-1-2-3
30
Мелье
23
Фирпо
4
Ампаду
6
Родон
4
Груев
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
10
Рюттер
45
Бэмфорд
3-3-2-2
13
Корнелл
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Миллар
18
Кин
17
Риис
38
Саммервил
6
Купер
6
Купер
38
Саммервил
23
Фирпо
3
Бирам
3
Бирам
23
Фирпо
18
Камара
9
Пироэ
9
Пироэ
18
Камара
10
Рюттер
18
Жозеф
18
Жозеф
10
Рюттер
18
Кин
11
Брэди
11
Брэди
18
Кин
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
17
Миллар
8
Брауне
8
Брауне
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Риис
11
Стюарт
11
Стюарт
17
Риис
Остались в запасе
Лидс
Престон
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
22
James Pradic
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
22
James Pradic
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Лидс - Престон
4
6
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
1
Количество передач
414
316
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.54
1.1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Престон
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+