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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 21 октября 2023
Престон
21.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
3'
М. Фрекьяер-Йенсен
30'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Миллуолл
Желтая карточка
Л. Линдсэй
90'
+2
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
84'
82'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
А. Брауне
️️️️
Р. Ледсон
74'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
У. Кин
74'
Желтая карточка
Л. Миллар
73'
69'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
А. Эмаху
66'
Желтая карточка
А. Эмаху
Замена
Л. Миллар
️️️️
Р. Брэди
63'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Д. Холмс
63'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
61'
30'
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
А. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Холмс
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
У. Кин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
3
Kian Best
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Милутин Осмайич
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Tom Leahy
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
8
Каннингэм
14
Стори
6
Линдсэй
11
Брэди
4
Ледсон
44
Поттс
14
Холмс
8
Уайтмэн
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
3-3-1-2-1
33
Биалковски
5
Купер
45
Хардинг
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
23
Брайан
24
Де Норре
9
Флемминг
10
Эмаху
9
Брэдшоу
4
Ледсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Ледсон
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
18
Осмайич
18
Осмайич
14
Холмс
11
Брэди
17
Миллар
17
Миллар
11
Брэди
18
Кин
17
Эванс
17
Эванс
18
Кин
16
Кэмпбелл
16
Митчелл
16
Митчелл
16
Кэмпбелл
10
Эмаху
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Эмаху
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
29
Tom Leahy
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
29
Tom Leahy
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Миллуолл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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