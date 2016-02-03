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    Ирландия. Премьер Дивизион. Команды

    Богемиан
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    Голуэй Юнайтед
    (Голуэй)
    Дандолк
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    Дерри Сити
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    Дроэда Юнайтед
    (Дроэда)
    Сент Патрикс
    (Дублин)
    Слайго Роверс
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    Уотерфорд
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