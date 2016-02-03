Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дандолк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Богемиан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Голуэй Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Слайго Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Сент Патрикс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Шелбурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Дерри Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Уотерфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Дроэда Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дандолк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Богемиан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Голуэй Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Слайго Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Сент Патрикс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Шелбурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Дерри Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Уотерфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Дроэда Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дандолк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Богемиан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Голуэй Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Слайго Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Сент Патрикс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Шелбурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Дерри Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Уотерфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Дроэда Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0