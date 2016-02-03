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    Ирландия. Премьер Дивизион - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дандолк 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Богемиан 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Голуэй Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Слайго Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Сент Патрикс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Шелбурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Шэмрок Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Дерри Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Уотерфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Дроэда Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дандолк 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Богемиан 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Голуэй Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Слайго Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Сент Патрикс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Шелбурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Шэмрок Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Дерри Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Уотерфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Дроэда Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дандолк 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Богемиан 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Голуэй Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Слайго Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Сент Патрикс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Шелбурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Шэмрок Роверс 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Дерри Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Уотерфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Дроэда Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
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