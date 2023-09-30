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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вест Бромвич
Престон - Вест Бромвич: обзор матча 30 сентября 2023
Престон
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 4
Завершен
Вест Бромвич
4'
Д. Ферлонг
29'
А. Моуатт
62'
М. Филлипс
87'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Хьюз
87'
87'
ГОЛ! 0:4!
К. Бартли
85'
Замена
Пипа
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
Б. Поттс
81'
78'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Свифт
78'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
66'
Замена
Д. Моламби
️️️️
О. Йокушлу
66'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Г. Диангана
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
М. Осмайич
64'
Замена
У. Кин
️️️️
Д. Холмс
64'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Свифт
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Маккэнн
46'
Желтая карточка
А. Маккэнн
35'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Моуатт
18'
Желтая карточка
О. Йокушлу
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ферлонг
Пас отдал
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Маккэнн
4
Ледсон
14
Холмс
8
Брауне
17
Миллар
18
Осмайич
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
4
Кипр
33
Питерс
5
Бартли
25
Филлипс
5
Йокушлу
20
Моуатт
8
Свифт
17
Уоллес
19
Диангана
8
Маккэнн
11
Брэди
11
Брэди
8
Маккэнн
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
18
Осмайич
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
14
Холмс
18
Кин
18
Кин
14
Холмс
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
25
Филлипс
2
Пипа
2
Пипа
25
Филлипс
8
Свифт
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Свифт
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Моламби
5
Йокушлу
19
Диангана
16
Сармиенто
16
Сармиенто
19
Диангана
Остались в запасе
Престон
Вест Бромвич
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Престон - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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