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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Суонси
Престон - Суонси: обзор матча 26 августа 2023
Престон
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
67'
Э. Хьюз
79'
Д. Холмс
33'
Х. Эшби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Суонси
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
90'
+3
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
Д. Холмс
85'
84'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
80'
Замена
A. Abdullah
️️️️
Х. Эшби
80'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 2:1!
Д. Холмс
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
79'
72'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Каллен
72'
Замена
О. Купер
️️️️
Ч. Патино
ГОЛ! 1:1!
Э. Хьюз
Пас отдал
А. Брауне
67'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
K. Best
63'
48'
Желтая карточка
Н. Вуд
Желтая карточка
А. Брауне
48'
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эшби
Пас отдал
Ч. Патино
Желтая карточка
Р. Ледсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Felipe
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
14
Стори
16
Хьюз
6
Линдсэй
8
Брауне
4
Ледсон
3
14
Холмс
44
Поттс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
4-3-3
19
33
Эшби
6
Дарлинг
15
Вуд
5
Кабанго
4
Фултон
6
Гримес
28
Патино
2
11
Каллен
12
Йетс
14
Холмс
6
Уотмоу
6
Уотмоу
14
Холмс
3
8
Маккэнн
8
Маккэнн
3
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
33
Эшби
47
47
33
Эшби
28
Патино
8
Купер
8
Купер
28
Патино
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
11
Каллен
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Каллен
Остались в запасе
Престон
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
24
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
24
Felipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Престон - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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