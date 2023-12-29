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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 29 декабря 2023
Престон
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
27'
M. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
90'
+6
86'
Желтая карточка
C. Dawson
85'
Красная карточка
G. Byers
Желтая карточка
М. Осмайич
75'
Замена
Э. Риис
️️️️
М. Осмайич
75'
Желтая карточка
Б. Поттс
69'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
А. Маккэнн
68'
66'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
B. Cadamarteri
66'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Д. Гассама
66'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Б. Беннэн
63'
Желтая карточка
А. Мусаба
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Д. Холмс
57'
Замена
Д. Стори
️️️️
Д. Уотмоу
57'
39'
Замена
G. Byers
️️️️
У. Волкс
35'
Замена
Л. Палмер
️️️️
А. Фамево
27'
ГОЛ! 0:1!
M. Johnson
Пас отдал
B. Cadamarteri
Желтая карточка
Л. Линдсэй
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
23
Gui Siqueira
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
6
Уотмоу
16
Хьюз
6
Линдсэй
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
14
Холмс
8
Брауне
44
Поттс
17
Миллар
18
Осмайич
3-4-1-2
1
2
Валентин
14
Фамево
5
Бернард
6
Волкс
10
Беннэн
11
28
49
Мусаба
20
23
Гассама
6
Уотмоу
14
Стори
14
Стори
6
Уотмоу
8
Маккэнн
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Маккэнн
14
Холмс
17
Эванс
17
Эванс
14
Холмс
18
Осмайич
17
Риис
17
Риис
18
Осмайич
23
Гассама
19
Бакинсон
19
Бакинсон
23
Гассама
14
Фамево
2
Палмер
2
Палмер
14
Фамево
6
Волкс
7
7
6
Волкс
11
10
Виндасс
10
Виндасс
11
10
Беннэн
11
Флетчер
11
Флетчер
10
Беннэн
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Райан Лоу
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
23
Gui Siqueira
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
23
Gui Siqueira
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
4
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
654
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
63
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.49
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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