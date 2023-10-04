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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Престон
Лестер - Престон: обзор матча 04 октября 2023
Лестер
04.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Престон
60'
К. Дьюсбери-Холл
76'
К. Ихеначо
90'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Престон
ГОЛ! 3:0!
К. Дьюсбери-Холл
90'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
И. Фатаву
88'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
87'
86'
Желтая карточка
Л. Стюарт
84'
Замена
Л. Стюарт
️️️️
Л. Миллар
82'
Желтая карточка
Б. Вудберн
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
79'
78'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Холмс
78'
Замена
N. Mawene
️️️️
А. Маккэнн
77'
Замена
K. Best
️️️️
Р. Брэди
ГОЛ! 2:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
О. Ндиди
76'
66'
Замена
У. Кин
️️️️
М. Осмайич
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
С. Мавидиди
62'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Дьюсбери-Холл
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
17
Лайам Миллар
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
15
Коди
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Варди
3-5-2
28
Вудман
6
Линдсэй
6
Уотмоу
8
Каннингэм
14
Холмс
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
11
Брэди
18
Осмайич
17
Миллар
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
45
Мавидиди
11
Акгюн
11
Акгюн
45
Мавидиди
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
7
Фатаву
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Фатаву
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
8
Маккэнн
7
7
8
Маккэнн
11
Брэди
3
3
11
Брэди
14
Холмс
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Холмс
18
Осмайич
18
Кин
18
Кин
18
Осмайич
17
Миллар
11
Стюарт
11
Стюарт
17
Миллар
Остались в запасе
Лестер
Престон
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Лестер - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 0
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