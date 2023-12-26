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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лидс
Престон - Лидс: обзор матча 26 декабря 2023
Престон
26.12.2023, вторник, 15:30
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
57'
А. Брауне
89'
Л. Миллар
83'
П. Стрейк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Лидс
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Брауне
90'
+6
90'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
И. Ампаду
ГОЛ! 2:1!
Л. Миллар
Пас отдал
Э. Хьюз
89'
Желтая карточка
А. Брауне
87'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Холмс
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Стрейк
Желтая карточка
Д. Холмс
80'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
М. Осмайич
72'
68'
Замена
М. Жозеф
️️️️
К. Саммервил
68'
Замена
И. Груев
️️️️
Г. Камара
68'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Спенс
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Л. Миллар
57'
55'
Замена
К. Дарлоу
️️️️
Ж. Пироэ
Желтая карточка
М. Осмайич
54'
54'
Желтая карточка
Д. Родон
53'
Красная карточка
И. Мелье
Желтая карточка
А. Маккэнн
30'
Желтая карточка
Б. Поттс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
6
Уотмоу
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
14
Холмс
8
Брауне
44
Поттс
17
Миллар
18
Осмайич
4-1-2-3
30
Мелье
99
Спенс
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
8
Брауне
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Брауне
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
18
Осмайич
17
Эванс
17
Эванс
18
Осмайич
9
Пироэ
12
Дарлоу
12
Дарлоу
9
Пироэ
18
Камара
4
Груев
4
Груев
18
Камара
99
Спенс
29
Гнонто
29
Гнонто
99
Спенс
4
Ампаду
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
4
Ампаду
38
Саммервил
18
Жозеф
18
Жозеф
38
Саммервил
Остались в запасе
Престон
Лидс
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Престон - Лидс
5
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
22
12
Количество передач
340
432
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.34
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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