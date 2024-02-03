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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ипсвич Таун
Престон - Ипсвич Таун: обзор матча 03 февраля 2024
Престон
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
5'
У. Кин
8'
Д. Эдмундсон (АГ)
39'
У. Кин
75'
К. Мур
87'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Ипсвич Таун
Замена
Б. Вудберн
️️️️
У. Кин
90'
+5
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Мур
81'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
У. Бернс
81'
Замена
М. Харнесс
️️️️
М. Луонго
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Миллар
78'
75'
ГОЛ! 3:1!
К. Мур
Пас отдал
Л. Дэвис
Замена
М. Осмайич
️️️️
Э. Риис
71'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
71'
68'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
67'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Й. Сармиенто
46'
Замена
К. Мур
️️️️
K. Jackson
ГОЛ! 3:0!
У. Кин
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Эдмундсон
8'
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
Пас отдал
Б. Уайтмэн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
19
Kayden Jackson
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Noah Mawene
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Милутин Осмайич
АП
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-3-2-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Брауне
8
Уайтмэн
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Риис
18
Кин
3-2-1-4
32
Гладкий
4
Кларк
25
Эдмундсон
3
Дэвис
21
Луонго
8
Морси
16
Сармиенто
8
Чаплин
7
Бернс
26
Вулфенден
19
17
Миллар
11
Брэди
11
Брэди
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Маккэнн
8
Маккэнн
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
7
Вудберн
7
Вудберн
18
Кин
17
Риис
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Риис
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
21
Луонго
10
Харнесс
10
Харнесс
21
Луонго
16
Сармиенто
33
Бродхед
33
Бродхед
16
Сармиенто
7
Бернс
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
7
Бернс
19
19
Мур
19
Мур
19
Остались в запасе
Престон
Ипсвич Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Престон - Ипсвич Таун
Всего ударов по воротам
10
25
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
8
Офсайды
1
0
Количество передач
282
566
Сейвы
7
1
Точность передач %
63
76
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.67
2.92
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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