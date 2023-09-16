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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Плимут Аргайл
Престон - Плимут Аргайл: обзор матча 16 сентября 2023
Престон
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
1'
Д. Холмс
25'
Л. Миллар
61'
Р. Харди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Плимут Аргайл
Желтая карточка
А. Маккэнн
89'
85'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
М. Уиттакер
85'
Замена
T. Wright
️️️️
J. Houghton
85'
Замена
Д. Скарр
️️️️
Х. Плегесуэло
Замена
Р. Брэди
️️️️
М. Осмайич
75'
73'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Л. Кандл
68'
Замена
К. Райт
️️️️
М. Миллер
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
Э. Хьюз
63'
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Харди
Пас отдал
Л. Кандл
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
60'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
А. Брауне
46'
Желтая карточка
Д. Холмс
32'
ГОЛ! 2:0!
Л. Миллар
Пас отдал
М. Осмайич
25'
Желтая карточка
Р. Ледсон
22'
19'
Желтая карточка
М. Миллер
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Маккэнн
4
Ледсон
14
Холмс
8
Брауне
17
Миллар
18
Осмайич
3-2-1-4
23
Азар
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
5
Плегесуэло
25
Кандл
4
7
Уиттакер
19
Миллер
10
Азаз
19
39
Харди
16
Хьюз
6
Уотмоу
6
Уотмоу
16
Хьюз
18
Осмайич
11
Брэди
11
Брэди
18
Осмайич
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
8
Брауне
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Брауне
5
Плегесуэло
17
Скарр
17
Скарр
5
Плегесуэло
25
Кандл
4
Рэнделл
4
Рэнделл
25
Кандл
19
Миллер
23
Райт
23
Райт
19
Миллер
7
Уиттакер
19
Уэйн
19
Уэйн
7
Уиттакер
4
17
17
4
Остались в запасе
Престон
Плимут Аргайл
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Плимут Аргайл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
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