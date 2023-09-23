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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 23 сентября 2023
Ротерхэм
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Престон
35'
Д. Хагилл
45'
Л. Линдсэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Престон
88'
Замена
Л. Стюарт
️️️️
Р. Ледсон
Замена
S. Nombe
️️️️
С. Клукас
72'
71'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
А. Маккэнн
71'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Р. Брэди
71'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Холмс
Желтая карточка
Т. Блэкетт
69'
59'
Желтая карточка
Б. Поттс
Желтая карточка
С. Клукас
55'
Замена
С. Реван
️️️️
К. Хамфрис
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Линдсэй
Пас отдал
Р. Брэди
Желтая карточка
О. Рэтбоун
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
6
Блэкетт
23
Лембикиса
4
Тьехи
6
Клукас
20
Рэтбоун
44
Оньединма
25
Грин
9
Хагилл
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
44
Поттс
8
Маккэнн
4
Ледсон
14
Холмс
11
Брэди
18
Осмайич
8
Брауне
25
Хамфрис
23
Реван
23
Реван
25
Хамфрис
6
Клукас
9
9
6
Клукас
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
11
Брэди
17
Миллар
17
Миллар
11
Брэди
4
Ледсон
11
Стюарт
11
Стюарт
4
Ледсон
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ротерхэм - Престон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 0
31.10.2026
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