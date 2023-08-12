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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сандерленд
Престон - Сандерленд: обзор матча 12 августа 2023
Престон
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
25'
У. Кин
60'
М. Фрекьяер-Йенсен
31'
Д. Кларк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Сандерленд
Желтая карточка
Б. Поттс
90'
+5
Желтая карточка
А. Брауне
90'
+4
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
86'
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
K. Best
79'
Замена
Д. Холмс
️️️️
А. Маккэнн
76'
76'
Замена
А. Ба
️️️️
П. Эква
69'
Желтая карточка
Д. Баллард
67'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Беллингем
67'
Замена
L. Semedo
️️️️
Б. Дак
ГОЛ! 2:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
У. Кин
60'
Желтая карточка
У. Кин
34'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кларк
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
30
Kian Taylor
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
24
Felipe
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Брауне
8
Маккэнн
4
Ледсон
3
44
Поттс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
2-1-5-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
23
Дак
19
Киркин
47
Кларк
7
Беллингем
3
6
Уотмоу
6
Уотмоу
3
8
Маккэнн
14
Холмс
14
Холмс
8
Маккэнн
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Эква
31
Ба
31
Ба
17
Эква
7
Беллингем
10
Притчард
10
Притчард
7
Беллингем
23
Дак
9
9
23
Дак
Остались в запасе
Престон
Сандерленд
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Kian Taylor
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
24
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Kian Taylor
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
24
Felipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Престон - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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