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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 10 февраля 2024
Кардифф
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Престон
30'
Э. Риис
40'
Б. Уайтмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Престон
Желтая карточка
Я. Мейте
90'
87'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
86'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Э. Риис
86'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Миллар
Замена
Я. Мейте
️️️️
Н. Филлипс
84'
80'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Брауне
74'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
72'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Поттс
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Тернбулл
71'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Этете
62'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. Уинтл
46'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Д. Боулер
46'
Желтая карточка
Д. Анвик
41'
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Уайтмэн
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Риис
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Кардифф
34
Этан Хорват
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Милутин Осмайич
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анвик
6
Гутас
3
Филлипс
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
14
Тернбулл
11
Боулер
9
Грант
28
Этете
3-3-2-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
44
Поттс
8
Брауне
8
Уайтмэн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Миллар
17
Риис
18
Кин
11
Боулер
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
11
Боулер
24
Уинтл
21
Рэмзи
21
Рэмзи
24
Уинтл
3
Филлипс
11
Мейте
11
Мейте
3
Филлипс
14
Тернбулл
10
Колуилл
10
Колуилл
14
Тернбулл
28
Этете
18
Дьедиу
18
Дьедиу
28
Этете
17
Миллар
11
Брэди
11
Брэди
17
Миллар
8
Брауне
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Брауне
44
Поттс
8
Маккэнн
8
Маккэнн
44
Поттс
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Риис
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Риис
Остались в запасе
Кардифф
Престон
34
Этан Хорват
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Кардифф - Престон
2
1
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
5
11
Офсайды
0
1
Количество передач
486
448
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.43
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Кардифф Сити
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