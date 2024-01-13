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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 13 января 2024
Престон
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
65'
У. Кин
77'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бристоль Сити
90'
+5
Желтая карточка
Г. Корник
89'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Найт
89'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
Замена
Р. Брэди
️️️️
Б. Поттс
80'
ГОЛ! 2:0!
У. Кин
Пас отдал
Э. Риис
77'
75'
Замена
Р. МакКрори
️️️️
А. Мехмети
75'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
С. Белл
75'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
65'
Желтая карточка
У. Кин
57'
50'
Желтая карточка
К. Принг
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
А. Брауне
46'
Замена
У. Кин
️️️️
М. Осмайич
46'
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Холмс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
(К)
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Брауне
14
Холмс
44
Поттс
17
Миллар
18
Осмайич
3-2-2-1-2
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
3
Принг
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
11
Белл
9
Конвей
44
Поттс
11
Брэди
11
Брэди
44
Поттс
8
Брауне
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Брауне
14
Холмс
17
Риис
17
Риис
14
Холмс
18
Осмайич
18
Кин
18
Кин
18
Осмайич
9
Мехмети
2
МакКрори
2
МакКрори
9
Мехмети
12
Найт
10
Кинг
10
Кинг
12
Найт
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
37
Джеймс
19
Гарднер-Хикман
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
11
Белл
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Белл
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
445
470
Сейвы
6
5
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.85
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Deepdale, Preston
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