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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 02 сентября 2023
Сток Сити
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Престон
51'
У. Кин (П)
57'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Престон
Желтая карточка
Д. Лорент
90'
+6
67'
Желтая карточка
А. Брауне
Желтая карточка
Э. Стивенс
63'
63'
Желтая карточка
Д. Холмс
57'
ГОЛ! 0:2!
У. Кин
Пас отдал
Д. Холмс
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Кин
46'
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
45'
+1
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
25'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Желтая карточка
Б. Пирсон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Felipe
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стивенс
15
Макнелли
16
Уилмот
25
Хувер
18
Бюргер
4
Пирсон
29
Лорент
7
Лери
7
Уэсли
23
Кэмбелл
4-4-1-1
28
Вудман
6
Уотмоу
16
Хьюз
14
Стори
6
Линдсэй
8
Брауне
4
Ледсон
8
Маккэнн
44
Поттс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
17
Josh Seary
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Сток Сити - Престон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
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