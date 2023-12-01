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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Престон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 декабря 2023
Престон
01.12.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
55'
П. Смит
87'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Б. Вудберн
90'
+3
90'
+2
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
87'
ГОЛ! 0:2!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
Замена
Л. Стюарт
️️️️
К. Рэмзи
87'
79'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
А. Доззел
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Уайтмэн
73'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
73'
65'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
П. Смит
65'
Замена
О. Какай
️️️️
Р. Каннон
55'
ГОЛ! 0:1!
П. Смит
Пас отдал
И. Хаир
Замена
Л. Миллар
️️️️
У. Кин
46'
46'
Замена
И. Хаир
️️️️
Д. Коулбэк
22'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
(К)
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
4-3-1-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
47
Рэмзи
14
Холмс
8
Уайтмэн
8
Брауне
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
17
Эванс
3-4-2-1
31
Бегович
4
Каннон
2
Данн
3
Пал
4
Коулбэк
26
Филд
21
Доззел
6
Кларк-Салтер
11
Смит
16
Уиллок
13
Дайкс
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Вудберн
7
Вудберн
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
17
Миллар
17
Миллар
18
Кин
47
Рэмзи
11
Стюарт
11
Стюарт
47
Рэмзи
4
Каннон
29
Какай
29
Какай
4
Каннон
21
Доззел
3
3
21
Доззел
11
Смит
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
11
Смит
4
Коулбэк
10
Хаир
10
Хаир
4
Коулбэк
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
Остались в запасе
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
31
Джордан Арчер
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Престон - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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