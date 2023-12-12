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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 12 декабря 2023
Хаддерсфилд Таун
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 3
Завершен
Престон
54'
Д. Уорд
3'
А. Брауне
39'
У. Кин
66'
Б. Уайтмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
84'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
84'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Линдсэй
74'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Холмс
67'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
У. Кин
67'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Л. Миллар
66'
ГОЛ! 1:3!
Б. Уайтмэн
Пас отдал
Д. Холмс
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
М. Пирсон
65'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Уорд
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
Пас отдал
М. Пирсон
54'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Т. Лис
46'
Замена
Д. Хедли
️️️️
Д. Корома
46'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Д. Остерфилд
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Поттс
39'
ГОЛ! 0:2!
У. Кин
Пас отдал
Л. Миллар
19'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
3-3-2-2
12
Максвелл
5
Пирсон
6
Хелик
12
Лис
18
Касуму
6
Хогг
4
Остерфилд
37
Бургзорг
42
Томас
25
Уорд
37
Корома
3-4-1-2
28
Вудман
14
Стори
6
Уотмоу
6
Линдсэй
14
Холмс
8
Уайтмэн
8
Брауне
44
Поттс
17
Миллар
17
Эванс
18
Кин
37
Корома
3
Хедли
3
Хедли
37
Корома
5
Пирсон
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
5
Пирсон
12
Лис
3
Накаяма
3
Накаяма
12
Лис
4
Остерфилд
26
Уайлс
26
Уайлс
4
Остерфилд
25
Уорд
94
Диарра
94
Диарра
25
Уорд
17
Миллар
16
Хьюз
16
Хьюз
17
Миллар
6
Линдсэй
11
Брэди
11
Брэди
6
Линдсэй
18
Кин
8
Маккэнн
8
Маккэнн
18
Кин
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
21
Ли Николлс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
2
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
7
5
Офсайды
1
2
Количество передач
143
289
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.57
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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