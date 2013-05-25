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Владимир Бармин - статистика

Завершил карьеру
12 февраля 1993 (33)
#55 | Полузащитник
176 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия (мол)
28
3
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
0 : 2
25.05.2013
Мордовия (мол)
1' - 90'
45'
14'
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Мордовия (мол)
0 : 1
17.05.2013
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Рубин (мол)
5 : 1
09.05.2013
Мордовия (мол)
1' - 90'
12'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
02.05.2013
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
4 : 3
26.04.2013
Мордовия (мол)
1' - 90'
16'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
07.04.2013
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 1
29.03.2013
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Зенит (мол)
2 : 1
16.03.2013
Мордовия (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Мордовия (мол)
3 : 0
09.03.2013
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
ЦСКА (мол)
5 : 2
08.12.2012
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Мордовия (мол)
0 : 1
02.12.2012
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Ростов (мол)
1 : 0
22.11.2012
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Мордовия (мол)
3 : 0
17.11.2012
Кубань (мол)
1' - 90'
63'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
09.11.2012
Мордовия (мол)
1' - 81'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Мордовия (мол)
0 : 1
02.11.2012
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Спартак М (мол)
3 : 0
26.10.2012
Мордовия (мол)
1' - 62'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
20.10.2012
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
16.09.2012
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.08.2012
Зенит (мол)
1' - 90'
15'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Анжи (мол)
2 : 3
25.08.2012
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Мордовия (мол)
1 : 1
18.08.2012
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Амкар (мол)
1 : 0
11.08.2012
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Мордовия (мол)
5 : 2
02.08.2012
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Кубань (мол)
3 : 1
26.07.2012
Мордовия (мол)
1' - 87'
23'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Мордовия (мол)
1 : 1
19.07.2012
Локомотив (мол)
1' - 72'
41'
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