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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Зенит (мол)
Мордовия (мол) - Зенит (мол): обзор матча 30 августа 2012
Мордовия (мол)
30.08.2012, четверг, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 3
Завершен
Зенит (мол)
5'
Д. Волаш
7'
Д. Богаев
25'
Е. Марков (П)
90+1'
П. Могилевец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Зенит (мол)
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
П. Могилевец
Желтая карточка
П. Афанасьев
79'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Сандркин
79'
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Терентьев
76'
72'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Ящук
Вторая желтая
М. Маркин
69'
66'
Замена
А. Егоров
️️️️
Е. Марков
65'
Желтая карточка
Е. Марков
Замена
П. Афанасьев
️️️️
Д. Волаш
46'
Замена
И. Захаров
️️️️
В. Пономарев
46'
40'
Желтая карточка
И. Зуев
Желтая карточка
М. Маркин
37'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Марков
Желтая карточка
Р. Юсупов
24'
Желтая карточка
В. Бармин
15'
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. Богаев
ГОЛ! 1:0!
Д. Волаш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
4-4-2
1
Шебанов
21
Орлов
37
Терентьев
19
Пономарев
11
Юсупов
55
Бармин
7
Соболев
64
Сандркин
71
Жестков
93
Маркин
17
Волаш
4-5-1
23
Бабурин
43
Терентьев
58
Зуев
78
Чистяков
17
Костин
91
Ящук
5
Зинков
88
Богаев
22
Вербицкас
28
Могилевец
20
Марков
17
Волаш
12
Афанасьев
12
Афанасьев
17
Волаш
64
Сандркин
34
Крутов
34
Крутов
64
Сандркин
19
Пономарев
27
Захаров
27
Захаров
19
Пономарев
37
Терентьев
7
Шебанов
7
Шебанов
37
Терентьев
91
Ящук
98
Ефимов
98
Ефимов
91
Ящук
20
Марков
59
Егоров
59
Егоров
20
Марков
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Зенит (мол)
71
Ален Аскеров
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
75
Степан Ребенко
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
71
Ален Аскеров
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Мордовия (мол) - Зенит (мол)
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Старт, 2-е поле
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7 июля
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Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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