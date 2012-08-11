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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Амкар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 11 августа 2012
Амкар (мол)
11.08.2012, суббота, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
63'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Панцырев
90'
85'
Замена
Д. Шебанов
️️️️
М. Терентьев
Замена
А. Гордеев
️️️️
Д. Козлов
84'
Замена
М. Лаук
️️️️
Э. Гагиты
81'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
В. Алейников
74'
64'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
В. Сандркин
ГОЛ! 1:0!
Д. Козлов
63'
Замена
И. Кричмар
️️️️
Н. Пермяков
60'
Желтая карточка
М. Смирнов
50'
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Абакумов
Замена
С. Гаращенков
️️️️
А. Рябокобыленко
46'
Желтая карточка
А. Придюк
37'
35'
Желтая карточка
М. Жестков
13'
Желтая карточка
М. Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
4-2-2-2
35
Данилов
30
Идову
44
Пермяков
25
Смирнов
45
Придюк
38
Алейников
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
10
Козлов
10
Матяш
73
Гагиты
3-5-1-1
98
Абакумов
37
Терентьев
11
Строков
22
Будников
71
Жестков
55
Бармин
99
Соболев
10
Кузнецов
7
Соболев
64
Сандркин
93
Маркин
73
Гагиты
10
Лаук
10
Лаук
73
Гагиты
44
Пермяков
2
Кричмар
2
Кричмар
44
Пермяков
38
Алейников
96
Чухланцев
96
Чухланцев
38
Алейников
36
Панцырев
77
Зуев
77
Зуев
36
Панцырев
10
Козлов
26
Гордеев
26
Гордеев
10
Козлов
5
Рябокобыленко
18
Гаращенков
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
64
Сандркин
12
Афанасьев
12
Афанасьев
64
Сандркин
98
Абакумов
35
Калюжный
35
Калюжный
98
Абакумов
37
Терентьев
1
Шебанов
1
Шебанов
37
Терентьев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Мордовия (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
11
Радик Юсупов
ПЗ
27
Илья Захаров
ЛЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
88
Владислав Федотов
ВР
Остались в запасе
11
Радик Юсупов
ПЗ
27
Илья Захаров
ЛЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Амкар (мол) - Мордовия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
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Амкар (мол)
Мордовия (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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