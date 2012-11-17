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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Кубань (мол)
Мордовия (мол) - Кубань (мол): обзор матча 17 ноября 2012
Мордовия (мол)
17.11.2012, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (мол)
30'
М. Терентьев
52'
М. Маркин (П)
85'
И. Крутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Кубань (мол)
90'
Желтая карточка
С. Дрампов
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Маркин
90'
ГОЛ! 3:0!
И. Крутов
Пас отдал
М. Маркин
85'
Замена
И. Крутов
️️️️
Д. Волаш
83'
Замена
И. Захаров
️️️️
Р. Юсупов
81'
79'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
В. Чувилов
Желтая карточка
Р. Юсупов
78'
66'
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Желтая карточка
В. Бармин
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Маркин
52'
46'
Замена
Л. Коноплев
️️️️
Р. Бугаев
46'
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Соснин
32'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
ГОЛ! 1:0!
М. Терентьев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
80
Руслан Гомлешко
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
88
Александр Аксёнов
ЦП
17
Максим Малыш
АП
4-4-2
1
Шебанов
19
Стурки
11
Строков
37
Терентьев
11
Юсупов
55
Бармин
99
Соболев
7
Соболев
71
Жестков
17
Волаш
93
Маркин
3-3-2-1
1
Байчора
44
Журавлев
75
Дрампов
50
Кокоскерия
79
Химов
8
Чувилов
8
Бугаев
5
Халваши
23
Соснин
91
Касьянов
93
Маркин
48
Маланьин
48
Маланьин
93
Маркин
17
Волаш
34
Крутов
34
Крутов
17
Волаш
11
Юсупов
27
Захаров
27
Захаров
11
Юсупов
23
Соснин
17
Малыш
17
Малыш
23
Соснин
8
Бугаев
7
Коноплев
7
Коноплев
8
Бугаев
8
Чувилов
88
Аксёнов
88
Аксёнов
8
Чувилов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
71
Ален Аскеров
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
80
Руслан Гомлешко
ЦП
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
71
Ален Аскеров
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
80
Руслан Гомлешко
ЦП
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия (мол) - Кубань (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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