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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Мордовия (мол)
Зенит (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 16 марта 2013
Зенит (мол)
16.03.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
52'
Е. Марков
69'
А. Евсеев (П)
90+3'
П. Орлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Мордовия (мол)
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
П. Орлов
Замена
А. Закарлюка
️️️️
В. Зинков
77'
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Евсеев
77'
75'
Желтая карточка
А. Чубукин
73'
Замена
В. Бармин
️️️️
Д. Соболев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Евсеев
69'
66'
Замена
Е. Трибушинин
️️️️
А. Аскеров
65'
Замена
Т. Султанов
️️️️
Э. Стурки
54'
Желтая карточка
Р. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
52'
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Киреенко
46'
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Гасилин
46'
Замена
К. Троянов
️️️️
Е. Серенков
46'
34'
Желтая карточка
И. Захаров
Желтая карточка
С. Ребенко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
60
Евгений Серенков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
17
Александр Закарлюка
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
41
Никита Кудряшов
ЦП
81
Андрей Емелин
ЦП
3-5-1-1
23
Бабурин
75
Ребенко
17
Костин
78
Чистяков
5
Зинков
94
Евсеев
88
Богаев
17
Алфёров
60
Серенков
13
Киреенко
19
Гасилин
3-2-4
1
Шебанов
19
Стурки
44
Чубукин
21
Орлов
11
Юсупов
27
Захаров
71
Аскеров
99
Соболев
34
Крутов
7
Соболев
94
Евсеев
10
Симонян
10
Симонян
94
Евсеев
60
Серенков
79
Троянов
79
Троянов
60
Серенков
19
Гасилин
91
Ящук
91
Ящук
19
Гасилин
5
Зинков
17
Закарлюка
17
Закарлюка
5
Зинков
13
Киреенко
20
Марков
20
Марков
13
Киреенко
7
Соболев
55
Бармин
55
Бармин
7
Соболев
71
Аскеров
78
Трибушинин
78
Трибушинин
71
Аскеров
19
Стурки
52
Султанов
52
Султанов
19
Стурки
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
1
Павел Дронов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
41
Никита Кудряшов
ЦП
81
Андрей Емелин
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
41
Никита Кудряшов
ЦП
81
Андрей Емелин
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Зенит (мол) - Мордовия (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
МСА Петровский
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