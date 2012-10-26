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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
Спартак М (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 26 октября 2012
Спартак М (мол)
26.10.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
15'
Э. Махмудов
59'
Э. Махмудов
68'
А. Козлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
Замена
Д. Кутин
️️️️
Э. Махмудов
87'
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Козлов
81'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
К. Савичев
80'
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зубарев
76'
74'
Желтая карточка
А. Чубукин
Замена
А. Святов
️️️️
В. Кротов
71'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
69'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Козлов
68'
66'
Желтая карточка
А. Строков
62'
Замена
А. Шебанов
️️️️
В. Бармин
62'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
ГОЛ! 2:0!
Э. Махмудов
59'
46'
Замена
А. Аскеров
️️️️
В. Сандркин
46'
Замена
И. Захаров
️️️️
Д. Соболев
46'
Замена
Э. Стурки
️️️️
Р. Юсупов
46'
Замена
А. Чубукин
️️️️
М. Будников
Желтая карточка
И. Кутепов
39'
30'
Желтая карточка
Р. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
Э. Махмудов
15'
5'
Желтая карточка
М. Будников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
12
Павел Афанасьев
ЦП
4-2-2-2
42
Чернышук
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
44
Фадеев
60
Зубарев
94
Тимофеев
8
Махмудов
7
Козлов
7
Каюмов
57
Кротов
3-2-4-1
1
Шебанов
21
Орлов
11
Строков
22
Будников
11
Юсупов
21
Катала
64
Сандркин
7
Соболев
99
Соболев
55
Бармин
93
Маркин
57
Кротов
47
Святов
47
Святов
57
Кротов
8
Махмудов
5
Кутин
5
Кутин
8
Махмудов
60
Зубарев
8
Самсонов
8
Самсонов
60
Зубарев
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
4
Савичев
88
Давыдов
88
Давыдов
4
Савичев
7
Козлов
10
Федчук
10
Федчук
7
Козлов
11
Юсупов
19
Стурки
19
Стурки
11
Юсупов
22
Будников
44
Чубукин
44
Чубукин
22
Будников
64
Сандркин
71
Аскеров
71
Аскеров
64
Сандркин
Жестков
12
Афанасьев
12
Афанасьев
Жестков
7
Соболев
27
Захаров
27
Захаров
7
Соболев
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
55
Бармин
7
Шебанов
7
Шебанов
55
Бармин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Мордовия (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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0 : 1
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Кубань (мол)
0 : 0
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Мордовия (мол)
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Информация о матче
Стадион:
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