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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 18 августа 2012
Мордовия (мол)
18.08.2012, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
71'
М. Терентьев
24'
Д. Абакумов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+3
Замена
А. Налетов
️️️️
А. Амбарцумян
Вторая желтая
А. Строков
90'
Замена
А. Шебанов
️️️️
В. Сандркин
86'
85'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Д. Хурцидзе
Красная карточка
А. Строков
82'
81'
Желтая карточка
Г. Засеев
79'
Замена
С. Середин
️️️️
А. Попов
74'
Желтая карточка
А. Попов
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Терентьев
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Терентьев
71'
58'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
55'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Г. Багдасарян
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Абакумов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
7
Алексей Шебанов
ВР
12
Павел Афанасьев
ЦП
ЦСКА (мол)
92
Андрей Налетов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-5-1-1
98
Абакумов
37
Терентьев
11
Строков
22
Будников
7
Соболев
55
Бармин
99
Соболев
10
Кузнецов
71
Жестков
64
Сандркин
93
Маркин
4-1-2-3
71
Ревякин
8
Федотов
33
Адамс
20
Полюткин
22
Тен
7
Засеев
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
10
Базелюк
94
Багдасарян
37
Терентьев
12
Афанасьев
12
Афанасьев
37
Терентьев
64
Сандркин
7
Шебанов
7
Шебанов
64
Сандркин
18
Попов
17
Середин
17
Середин
18
Попов
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
94
Багдасарян
11
Дергачев
11
Дергачев
94
Багдасарян
10
Амбарцумян
92
Налетов
92
Налетов
10
Амбарцумян
10
Хурцидзе
40
Бавин
40
Бавин
10
Хурцидзе
Остались в запасе
Мордовия (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Старт, 2-е поле
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