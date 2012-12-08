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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 08 декабря 2012
ЦСКА (мол)
08.12.2012, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
5 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
4'
А. Амбарцумян (П)
31'
С. Середин
44'
А. Соболев (АГ)
66'
Г. Засеев
90'
Г. Засеев
51'
М. Маркин (П)
81'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
ГОЛ! 5:2!
Г. Засеев
90'
81'
ГОЛ! 4:2!
М. Маркин
Замена
Д. Масютин
️️️️
Ю. Бавин
80'
78'
Желтая карточка
П. Орлов
73'
Желтая карточка
М. Маркин
Замена
В. Семёнов
️️️️
Д. Хурцидзе
72'
ГОЛ! 4:1!
Г. Засеев
66'
65'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Жестков
Замена
М. Мартусевич
️️️️
С. Середин
63'
Замена
П. Дроздов
️️️️
Д. Литвинов
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Маркин
46'
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Терентьев
46'
Замена
И. Захаров
️️️️
Д. Соболев
46'
Замена
П. Орлов
️️️️
Р. Юсупов
46'
Замена
Э. Стурки
️️️️
А. Чубукин
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Соболев
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Середин
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Амбарцумян
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
75
Владислав Семёнов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-3-2-2
71
Ревякин
15
Караваев
20
Полюткин
22
Тен
31
Литвинов
40
Бавин
7
Засеев
10
Хурцидзе
18
Попов
10
Амбарцумян
17
Середин
4-5-1
1
Шебанов
11
Юсупов
37
Терентьев
11
Строков
44
Чубукин
71
Жестков
99
Соболев
7
Соболев
55
Бармин
34
Крутов
93
Маркин
10
Хурцидзе
75
Семёнов
75
Семёнов
10
Хурцидзе
40
Бавин
25
Масютин
25
Масютин
40
Бавин
31
Литвинов
7
Дроздов
7
Дроздов
31
Литвинов
17
Середин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
17
Середин
11
Юсупов
21
Орлов
21
Орлов
11
Юсупов
44
Чубукин
19
Стурки
19
Стурки
44
Чубукин
7
Соболев
27
Захаров
27
Захаров
7
Соболев
7
Соболев
12
Афанасьев
12
Афанасьев
7
Соболев
71
Жестков
48
Маланьин
48
Маланьин
71
Жестков
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
37
Терентьев
7
Шебанов
7
Шебанов
37
Терентьев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Мордовия (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Локомотив (мол)
3 : 1
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Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
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Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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