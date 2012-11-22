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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Мордовия (мол)
Ростов (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 22 ноября 2012
Ростов (мол)
22.11.2012, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
78'
М. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Мордовия (мол)
Замена
А. Степанов
️️️️
Д. Полоз
90'
Замена
А. Демченко
️️️️
И. Киреев
82'
80'
Замена
И. Крутов
️️️️
П. Орлов
ГОЛ! 1:0!
М. Гурбанов
78'
74'
Желтая карточка
А. Строков
Желтая карточка
А. Смирнов
70'
62'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Терентьев
Желтая карточка
А. Кулишев
33'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Д. Маляка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
3-2-2-2-1
12
Мадилов
44
Смирнов
66
Губанов
68
Зотов
4
Васильев
16
Круглов
88
Киреев
15
Маляка
7
Полоз
32
Кулишев
70
Гурбанов
4-4-2
7
Шебанов
37
Терентьев
11
Строков
21
Орлов
27
Захаров
71
Жестков
99
Соболев
7
Соболев
55
Бармин
17
Волаш
93
Маркин
88
Киреев
17
Демченко
17
Демченко
88
Киреев
7
Полоз
30
Степанов
30
Степанов
7
Полоз
15
Маляка
7
Белоусов
7
Белоусов
15
Маляка
37
Терентьев
12
Афанасьев
12
Афанасьев
37
Терентьев
21
Орлов
34
Крутов
34
Крутов
21
Орлов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
51
Владимир Шамара
ЦЗ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Вениамин Медников
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
51
Владимир Шамара
ЦЗ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Вениамин Медников
ЦП
Остались в запасе
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Ростов (мол) - Мордовия (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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