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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Динамо (мол)
Мордовия (мол) - Динамо (мол): обзор матча 20 октября 2012
Мордовия (мол)
20.10.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
45'
В. Сандркин
23'
А. Панюков
85'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Динамо (мол)
90'
+3
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Панюков
Красная карточка
М. Терентьев
90'
Замена
А. Шебанов
️️️️
А. Соболев
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
И. Горбунов
Пас отдал
С. Терехов
82'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Соломатин
76'
Желтая карточка
А. Ташаев
74'
Замена
С. Терехов
️️️️
П. Евсеев
Замена
Э. Стурки
️️️️
В. Сандркин
69'
64'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Еремеев
Красная карточка
А. Пазин
63'
Желтая карточка
В. Сандркин
57'
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Д. Отставнов
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
ГОЛ! 1:1!
В. Сандркин
Пас отдал
М. Терентьев
45'
36'
Желтая карточка
А. Панюков
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Пас отдал
В. Комисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4-1-4-1
1
Шебанов
37
Терентьев
21
Орлов
22
Будников
11
Строков
11
Пазин
7
Соболев
55
Бармин
64
Сандркин
99
Соболев
93
Маркин
3-4-3
39
Фролов
5
Сергеев
5
Евсеев
17
Иванов
35
Ильин
17
Комисов
13
Еремеев
9
Соловьев
31
Соломатин
11
Панюков
26
Отставнов
64
Сандркин
19
Стурки
19
Стурки
64
Сандркин
99
Соболев
7
Шебанов
7
Шебанов
99
Соболев
13
Еремеев
99
Жабкин
99
Жабкин
13
Еремеев
31
Соломатин
17
Горбунов
17
Горбунов
31
Соломатин
11
Панюков
18
Каташевский
18
Каташевский
11
Панюков
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
5
Евсеев
32
Терехов
32
Терехов
5
Евсеев
26
Отставнов
88
Ташаев
88
Ташаев
26
Отставнов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Динамо (мол)
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Остались в запасе
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия (мол) - Динамо (мол)
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Старт
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2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
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