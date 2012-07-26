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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Мордовия (мол)
Кубань (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 26 июля 2012
Кубань (мол)
26.07.2012, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
3 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
18'
Е. Касьянов
33'
А. Секрет
58'
Ж. Соблиров
6'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Мордовия (мол)
Замена
В. Белоусов
️️️️
А. Геворкян
90'
+1
Замена
Д. Зайцев
️️️️
С. Намашко
90'
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
С. Дрампов
89'
87'
Замена
А. Маланьин
️️️️
В. Бармин
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
А. Секрет
86'
85'
Замена
А. Аскеров
️️️️
А. Соболев
66'
Замена
А. Шебанов
️️️️
В. Сандркин
Замена
И. Бойков
️️️️
М. Малыш
62'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Соблиров
58'
Желтая карточка
М. Малыш
57'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Е. Касьянов
54'
Желтая карточка
Е. Касьянов
47'
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Абакумов
Замена
С. Арзуманов
️️️️
С. Химов
46'
Желтая карточка
А. Геворкян
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Секрет
33'
27'
Желтая карточка
Р. Юсупов
23'
Желтая карточка
В. Бармин
ГОЛ! 1:1!
Е. Касьянов
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
45
Василий Белоусов
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-2-1-3
1
Намашко
70
Щучкин
44
Журавлев
75
Дрампов
55
Соблиров
62
Хачатурян
17
Малыш
19
Секрет
91
Касьянов
61
Геворкян
3-5-1-1
98
Абакумов
11
Юсупов
11
Строков
37
Терентьев
71
Жестков
99
Соболев
55
Бармин
64
Сандркин
7
Соболев
12
Афанасьев
93
Маркин
19
Секрет
80
Гомлешко
80
Гомлешко
19
Секрет
91
Касьянов
8
Чувилов
8
Чувилов
91
Касьянов
61
Геворкян
45
Белоусов
45
Белоусов
61
Геворкян
75
Дрампов
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
75
Дрампов
79
Химов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
79
Химов
17
Малыш
99
Бойков
99
Бойков
17
Малыш
1
Намашко
89
Зайцев
89
Зайцев
1
Намашко
98
Абакумов
27
Захаров
27
Захаров
98
Абакумов
55
Бармин
48
Маланьин
48
Маланьин
55
Бармин
99
Соболев
71
Аскеров
71
Аскеров
99
Соболев
98
Абакумов
35
Калюжный
35
Калюжный
98
Абакумов
64
Сандркин
7
Шебанов
7
Шебанов
64
Сандркин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Кубань (мол) - Мордовия (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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