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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 29 марта 2013
Кр. Советов (мол)
29.03.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
24'
М. Маркин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
90'
+3
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Терентьев
Красная карточка
Р. Дарбинян
85'
83'
Замена
Т. Султанов
️️️️
И. Крутов
77'
Замена
И. Захаров
️️️️
А. Аскеров
Замена
О. Короман
️️️️
В. Свежов
75'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Максимов
72'
66'
Замена
Э. Стурки
️️️️
М. Маркин
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
А. Клягин
66'
Желтая карточка
В. Свежов
56'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Бочаров
46'
38'
Желтая карточка
А. Соболев
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Мордовия (мол)
97
Евгений Зимин
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кр. Советов (мол)
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
96
Егор Давыдов
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
52
Тимур Султанов
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
20
Богдан Лавренов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
4-5-1
31
Федоров
3
Васильев
47
Дарбинян
2
Григорян
21
Бочаров
87
Максимов
73
Маврин
43
Роганов
6
Свежов
33
Клягин
99
Палиенко
4-5-1
97
Зимин
11
Юсупов
37
Терентьев
21
Орлов
44
Чубукин
7
Соболев
71
Аскеров
99
Соболев
55
Бармин
34
Крутов
93
Маркин
87
Максимов
18
Кертанов
18
Кертанов
87
Максимов
33
Клягин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
33
Клягин
21
Бочаров
41
Пестрячев
41
Пестрячев
21
Бочаров
6
Свежов
33
Короман
33
Короман
6
Свежов
34
Крутов
52
Султанов
52
Султанов
34
Крутов
37
Терентьев
48
Маланьин
48
Маланьин
37
Терентьев
93
Маркин
19
Стурки
19
Стурки
93
Маркин
71
Аскеров
27
Захаров
27
Захаров
71
Аскеров
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол)
96
Егор Давыдов
ЦФ
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
20
Богдан Лавренов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
96
Егор Давыдов
ЦФ
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
78
Евгений Трибушинин
ЦП
20
Богдан Лавренов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Мордовия (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
ЦСК ВВС
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