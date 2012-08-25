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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Мордовия (мол)
Анжи (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 25 августа 2012
Анжи (мол)
25.08.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 3
Завершен
Мордовия (мол)
50'
С. Сердеров
60'
И. Абдулавов
17'
Д. Соболев
78'
М. Маркин
87'
Р. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
А. Чубукин
️️️️
В. Сандркин
87'
ГОЛ! 2:3!
Р. Юсупов
78'
ГОЛ! 2:2!
М. Маркин
71'
Желтая карточка
М. Маркин
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Загиров
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Абдулавов
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Сердеров
50'
46'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
Д. Волаш
Желтая карточка
С. Сердеров
40'
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
3-3-4
1
Дженетов
44
Удунян
15
Гусейнов
44
Курбанов
52
Магомедов
66
Сулейманов
24
Расулов
92
Мирзаев
28
Сердеров
99
Абдулавов
71
Загиров
4-4-2
1
Шебанов
11
Юсупов
37
Терентьев
19
Пономарев
11
Строков
71
Жестков
7
Соболев
64
Сандркин
55
Бармин
93
Маркин
17
Волаш
71
Загиров
80
Корголоев
80
Корголоев
71
Загиров
17
Волаш
12
Афанасьев
12
Афанасьев
17
Волаш
64
Сандркин
44
Чубукин
44
Чубукин
64
Сандркин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Мордовия (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
Остались в запасе
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Анжи (мол) - Мордовия (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Анжи (мол)
Мордовия (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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