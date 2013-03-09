Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Анжи (мол)
Мордовия (мол) - Анжи (мол): обзор матча 09 марта 2013
Мордовия (мол)
09.03.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 0
Завершен
Анжи (мол)
13'
Э. Стурки
24'
Е. Осипов
68'
Е. Трибушинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Емелин
️️️️
М. Терентьев
90'
87'
Желтая карточка
М. Дженетов
78'
Замена
И. Корголоев
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
Н. Кудряшов
️️️️
Э. Стурки
76'
70'
Замена
А. Омаров
️️️️
М. Гамидов
ГОЛ! 3:0!
Е. Трибушинин
68'
Замена
Е. Трибушинин
️️️️
А. Аскеров
64'
62'
Желтая карточка
М. Мусалов
Желтая карточка
М. Терентьев
62'
58'
Желтая карточка
И. Сулейманов
56'
Замена
Ю. Удунян
️️️️
М. Курбанов
53'
Замена
М. Загиров
️️️️
Т. Мусалов
46'
Замена
Д. Расулов
️️️️
А. Тунденков
ГОЛ! 2:0!
Е. Осипов
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Стурки
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
38
Магомед Гамидов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
41
Никита Кудряшов
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
81
Андрей Емелин
ЦП
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-2-4
1
Шебанов
19
Стурки
44
Чубукин
19
Осипов
27
Захаров
11
Юсупов
71
Аскеров
99
Соболев
34
Крутов
7
Соболев
3-5-2
1
Дженетов
44
Курбанов
42
Тунденков
5
Мусалов
38
Гамидов
66
Сулейманов
52
Магомедов
17
Мухаммад
75
Мусалов
28
Сердеров
92
Мирзаев
71
Аскеров
78
Трибушинин
78
Трибушинин
71
Аскеров
19
Стурки
41
Кудряшов
41
Кудряшов
19
Стурки
37
Терентьев
81
Емелин
81
Емелин
37
Терентьев
75
Мусалов
71
Загиров
71
Загиров
75
Мусалов
42
Тунденков
24
Расулов
24
Расулов
42
Тунденков
44
Курбанов
44
Удунян
44
Удунян
44
Курбанов
92
Мирзаев
80
Корголоев
80
Корголоев
92
Мирзаев
38
Гамидов
77
Омаров
77
Омаров
38
Гамидов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Анжи (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Мордовия (мол) - Анжи (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+