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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
Мордовия (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 07 апреля 2013
Мордовия (мол)
07.04.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
23'
М. Маркин
44'
И. Крутов
36'
Н. Огурцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
90'
+2
Замена
Д. Кузьмичёв
️️️️
А. Майер
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Маркин
89'
87'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Старков
74'
Замена
Д. Новак
️️️️
В. Альшанский
Замена
Э. Стурки
️️️️
И. Крутов
69'
68'
Желтая карточка
К. Морозов
59'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Н. Огурцов
Замена
И. Захаров
️️️️
А. Аскеров
52'
46'
Замена
И. Борисов
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
А. Марченко
️️️️
Тейку
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Городов
Желтая карточка
А. Аскеров
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
И. Крутов
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Огурцов
ГОЛ! 1:0!
М. Маркин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
72
Алексей Майер
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
96
Илья Борисов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
76
Александр Агеев
АП
4-5-1
1
Шебанов
37
Терентьев
21
Орлов
4
Степанец
11
Юсупов
7
Соболев
99
Соболев
55
Бармин
71
Аскеров
34
Крутов
93
Маркин
3-2-4-1
1
Городов
77
Старков
37
Лузин
4
Тейку
5
Морозов
64
Ланин
82
Огурцов
19
Ламбарский
10
Жигулев
72
Майер
30
Альшанский
93
Маркин
48
Маланьин
48
Маланьин
93
Маркин
34
Крутов
19
Стурки
19
Стурки
34
Крутов
71
Аскеров
27
Захаров
27
Захаров
71
Аскеров
4
Тейку
48
Марченко
48
Марченко
4
Тейку
19
Ламбарский
96
Борисов
96
Борисов
19
Ламбарский
82
Огурцов
41
Андриенко
41
Андриенко
82
Огурцов
77
Старков
76
Агеев
76
Агеев
77
Старков
72
Майер
15
Кузьмичёв
15
Кузьмичёв
72
Майер
30
Альшанский
2
Новак
2
Новак
30
Альшанский
1
Городов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Городов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Краснодар (мол)
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Старт
Новости команд
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