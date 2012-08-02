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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ростов (мол)
Мордовия (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 августа 2012
Мордовия (мол)
02.08.2012, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
5 : 2
Завершен
Ростов (мол)
4'
М. Маркин
17'
С. Кузнецов
18'
М. Маркин (П)
49'
М. Маркин (П)
55'
М. Маркин
12'
А. Соболев (АГ)
54'
М. Гурбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ростов (мол)
88'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Хагба
Замена
Н. Рокунов
️️️️
С. Кузнецов
85'
84'
Замена
А. Степанов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Маланьин
️️️️
В. Сандркин
82'
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Жестков
82'
79'
Замена
В. Суслов
️️️️
Д. Полоз
78'
Вторая желтая
И. Мадилов
Замена
А. Чубукин
️️️️
Р. Юсупов
77'
Желтая карточка
П. Афанасьев
74'
Желтая карточка
М. Жестков
65'
Замена
А. Аскеров
️️️️
М. Маркин
63'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Терентьев
56'
55'
Желтая карточка
М. Гурбанов
ГОЛ! 5:2!
М. Маркин
55'
54'
ГОЛ! 4:2!
М. Гурбанов
53'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Смирнов
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Маркин
49'
48'
Желтая карточка
И. Мадилов
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Д. Маляка
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Абакумов
46'
45'
Желтая карточка
А. Васильев
23'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Зотов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Маркин
18'
ГОЛ! 2:1!
С. Кузнецов
17'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Соболев
8'
Желтая карточка
И. Губанов
ГОЛ! 1:0!
М. Маркин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
55
Владимир Бармин
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
12
Павел Афанасьев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
45
Никита Рокунов
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
3-5-1-1
98
Абакумов
11
Строков
37
Терентьев
11
Юсупов
64
Сандркин
7
Соболев
99
Соболев
10
Кузнецов
71
Жестков
55
Бармин
93
Маркин
3-2-2-2-1
12
Мадилов
66
Губанов
37
Хагба
68
Зотов
44
Смирнов
16
Круглов
96
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
7
Полоз
70
Гурбанов
10
Кузнецов
45
Рокунов
45
Рокунов
10
Кузнецов
93
Маркин
71
Аскеров
71
Аскеров
93
Маркин
64
Сандркин
48
Маланьин
48
Маланьин
64
Сандркин
11
Юсупов
44
Чубукин
44
Чубукин
11
Юсупов
37
Терентьев
12
Афанасьев
12
Афанасьев
37
Терентьев
71
Жестков
34
Крутов
34
Крутов
71
Жестков
98
Абакумов
35
Калюжный
35
Калюжный
98
Абакумов
Байрамян
30
Степанов
30
Степанов
Байрамян
37
Хагба
8
Карташов
8
Карташов
37
Хагба
7
Полоз
82
Суслов
82
Суслов
7
Полоз
68
Зотов
4
Васильев
4
Васильев
68
Зотов
15
Маляка
7
Белоусов
7
Белоусов
15
Маляка
44
Смирнов
19
Байрамян
19
Байрамян
44
Смирнов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Мордовия (мол) - Ростов (мол)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Старт, 2-е поле
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2016.04.22 15:54
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
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